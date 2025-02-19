Tuyển Giáo viên Toán Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên Toán Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mathnasium Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Mathnasium Việt Nam

Giáo viên Toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Mathnasium Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71

- 73 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

THÔNG TIN KHÁC

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Sư phạm mầm non; Sư phạm tiểu học; Sư phạm Toán; Toán - Tin, các ngành khoa học tự nhiên (Lý, Hoá, Sinh, Công nghệ...), Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh,...
- Có kinh nghiệm giảng dạy (gia sư, trợ giảng, giáo viên,...) là một lợi thế.
+ Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức của nhà giáo, yêu trẻ con, yêu thích công việc dạy học, định hướng lâu dài với nghề giáo viên.
- Khả năng thích nghi với kiến thức mới, tinh thần ham học hỏi.
- Tác phong chững chạc, gọn gàng, lịch sự, nhanh nhẹn.
- Khả năng sử dụng vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point
- Kỹ năng làm việc nhóm, thân thiện với đồng nghiệp, quản lý sắp xếp công việc tốt.
- Có tính trách nhiệm với công việc cao, sáng tạo, năng động, kiên nhẫn.

Tại Mathnasium Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hằng tháng: Lương + phụ cấp + thưởng doanh thu
Thưởng cuối năm: dựa trên hiệu quả kinh doanh
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm dựa trên đánh giá
Chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước ( BHXH-BHYT- BHTN; nghỉ Tết, nghỉ lễ, nghỉ phép) và các chính sách đãi ngộ khác của Công ty: Du lịch hàng năm, tham gia sự kiện 20/11, Party...
Được hưởng mức phần trăm miễn giảm học phí cho con tại các hệ thống trung tâm toán Mathnasium.
Khám sức khỏe hàng năm tại phòng khám quốc tế
Giáo viên thường xuyên được đào tạo nâng cao, tham gia các khóa huấn luyện và phát triển chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mathnasium Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mathnasium Việt Nam

Mathnasium Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 2/2 đường O, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

