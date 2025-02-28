Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33OT10 Lux 06 Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Giảng dạy toán tư duy Soroban cho học viên từ 4-14 tuổi
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và nội dung bài giảng phù hợp với từng độ tuổi và trình độ học viên
Theo dõi, đánh giá và báo cáo tiến độ học tập của học viên
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thi đấu để nâng cao khả năng tính toán và tư duy logic của học viên
Tham gia vào quá trình phát triển chương trình giảng dạy và tài liệu học tập
Tư vấn cho phụ huynh về phương pháp học tập hiệu quả tại nhà
Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa và sự kiện của trung tâm

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết Tiếng Nhật là 1 lợi thế
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán, hoặc các ngành liên quan (ứng viên phải có bằng cấp sư phạm)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dạy học cho trẻ em
Có kỹ năng giảng dạy tốt, khả năng truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu
Có tư duy logic tốt, khả năng tính toán nhanh
Yêu thích trẻ em, kiên nhẫn, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc
Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giảng dạy
Có kỹ năng quản lý lớp học và tạo không khí học tập tích cực
Sẵn sàng học hỏi và áp dụng phương pháp giảng dạy mới

Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Đóng bảo hiểm full lương
Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng giảng dạy
Được tham gia các khóa học nâng cao về phương pháp Soroban
Lương cơ bản + phụ cấp giảng dạy theo số giờ
Thưởng theo hiệu quả công việc và thành tích học viên
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Nghỉ lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN

CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 33OT10, Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

