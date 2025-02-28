Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33OT10 Lux 06 Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Giảng dạy toán tư duy Soroban cho học viên từ 4-14 tuổi

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và nội dung bài giảng phù hợp với từng độ tuổi và trình độ học viên

Theo dõi, đánh giá và báo cáo tiến độ học tập của học viên

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thi đấu để nâng cao khả năng tính toán và tư duy logic của học viên

Tham gia vào quá trình phát triển chương trình giảng dạy và tài liệu học tập

Tư vấn cho phụ huynh về phương pháp học tập hiệu quả tại nhà

Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa và sự kiện của trung tâm

Yêu Cầu Công Việc

Biết Tiếng Nhật là 1 lợi thế

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán, hoặc các ngành liên quan (ứng viên phải có bằng cấp sư phạm)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dạy học cho trẻ em

Có kỹ năng giảng dạy tốt, khả năng truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu

Có tư duy logic tốt, khả năng tính toán nhanh

Yêu thích trẻ em, kiên nhẫn, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc

Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giảng dạy

Có kỹ năng quản lý lớp học và tạo không khí học tập tích cực

Sẵn sàng học hỏi và áp dụng phương pháp giảng dạy mới

Quyền Lợi

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Đóng bảo hiểm full lương

Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng giảng dạy

Được tham gia các khóa học nâng cao về phương pháp Soroban

Lương cơ bản + phụ cấp giảng dạy theo số giờ

Thưởng theo hiệu quả công việc và thành tích học viên

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Nghỉ lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

