Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN
- Hồ Chí Minh: 33OT10 Lux 06 Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Giảng dạy toán tư duy Soroban cho học viên từ 4-14 tuổi
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và nội dung bài giảng phù hợp với từng độ tuổi và trình độ học viên
Theo dõi, đánh giá và báo cáo tiến độ học tập của học viên
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thi đấu để nâng cao khả năng tính toán và tư duy logic của học viên
Tham gia vào quá trình phát triển chương trình giảng dạy và tài liệu học tập
Tư vấn cho phụ huynh về phương pháp học tập hiệu quả tại nhà
Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa và sự kiện của trung tâm
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán, hoặc các ngành liên quan (ứng viên phải có bằng cấp sư phạm)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dạy học cho trẻ em
Có kỹ năng giảng dạy tốt, khả năng truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu
Có tư duy logic tốt, khả năng tính toán nhanh
Yêu thích trẻ em, kiên nhẫn, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc
Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giảng dạy
Có kỹ năng quản lý lớp học và tạo không khí học tập tích cực
Sẵn sàng học hỏi và áp dụng phương pháp giảng dạy mới
Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm full lương
Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng giảng dạy
Được tham gia các khóa học nâng cao về phương pháp Soroban
Lương cơ bản + phụ cấp giảng dạy theo số giờ
Thưởng theo hiệu quả công việc và thành tích học viên
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Nghỉ lễ tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN SPAN
