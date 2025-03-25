Tuyển Giáo viên Toán Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: FPT PolySchool
- 449 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Quận 12
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy môn Toán cho khối THPT
Cập nhật tình hình học tập của HS theo yêu cầu
Thực hiện kiểm tra, đánh giá và nhập điểm đúng thời hạn
Tham gia các hoạt động chuyên môn của Bộ Môn và nhà trường
Thực hiện các công việc được giao của Tổ chuyên môn (Nếu có)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ Đại Học trở lên, chuyên ngành Sư Phạm NToán
Có kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ Văn tại các trường THPT từ 1-2 năm
Biết soạn giảng PowerPoint và các ứng dụng trình chiếu tương tự
Có giọng nói tốt
Có trách nhiệm với công việc giảng dạy
Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
