Tuyển Giáo viên Toán Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT PolySchool - 449 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Toán cho khối THPT

Cập nhật tình hình học tập của HS theo yêu cầu

Thực hiện kiểm tra, đánh giá và nhập điểm đúng thời hạn

Tham gia các hoạt động chuyên môn của Bộ Môn và nhà trường

Thực hiện các công việc được giao của Tổ chuyên môn (Nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại Học trở lên, chuyên ngành Sư Phạm NToán

Có kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ Văn tại các trường THPT từ 1-2 năm

Biết soạn giảng PowerPoint và các ứng dụng trình chiếu tương tự

Có giọng nói tốt

Có trách nhiệm với công việc giảng dạy

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

