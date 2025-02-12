Tuyển Giáo viên Toán Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

1. Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing:

- Hỗ trợ quản lý và thực hiện các kế hoạch marketing theo định hướng chiến lược của công ty.

- Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing online/offline, bao gồm quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện, và chương trình hợp tác.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch để tối ưu hóa chi phí và đạt được mục tiêu.

2. Nghiên cứu và phân tích thị trường:

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và hành vi khách hàng để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp.

- Thu thập và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch để hiểu rõ xu hướng và cải thiện hiệu suất.

3. Quản lý nội dung và truyền thông:

- Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để sản xuất nội dung chất lượng cho các kênh truyền thông như website, mạng xã hội, email marketing và blog.

- Quản lý và tối ưu hóa các tài khoản mạng xã hội và nền tảng quảng cáo.

- Đảm bảo thông điệp thương hiệu được truyền tải nhất quán và hiệu quả.

4. Quản lý ngân sách và báo cáo: