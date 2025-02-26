Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 56 Phố Trạm – Long Biên – Hà Nội, Long Biên, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Tham gia khóa tập huấn giáo trình Toán Tư Duy Hoa Kỳ.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học sư phạm toán, lý, hóa ... ( ứng viên tốt nghiệp chuyên nghành khác cần có kinh nghiệm giảng dạy )
Đã có kinh nghiệm giảng dạy kiến thức toán cấp 1, 2 ...
Có khả năng hoạt náo lớp học, truyền cảm hứng và năng lượng tới học sinh.
Ngữ âm chuẩn, giọng điệu tự nhiên, thân thiện với học sinh.
Am hiểu tâm lý trẻ.
Yêu trẻ, tận tâm, hết lòng và nhiệt huyết với công việc
Ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung tâm đào tạo chương trình tương tự về toán tư duy ( chưa có sẽ được đào tạo).
Khả năng làm việc ngoài giờ khi có sự việc cần giải quyết.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia khóa huấn luyện, đào tạo giáo trình Toán Tư Duy Hoa Kỳ, thời gian tham gia học được hưởng 85% lương. Nếu vượt qua bài test chuyên môn, sẽ không phải tham gia khóa huấn luyện.
Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về kỹ năng mềm và kỹ năng sư phạm
Lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm; thưởng theo thành tích đóng góp.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, nghỉ mát hàng năm.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN & Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe.
- Phụ cấp:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
