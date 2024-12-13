Tuyển Google Ads Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Google Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Google Ads Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Triển khai 2 hình thức chính: search, install (thị trường Global)
Theo dõi, đo lường và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh quảng cáo và đưa ra các giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo với cấp trên.
Sản xuất content (Nội dung + hình ảnh) quảng cáo tạo ra nội dung hiệu quả để chạy quảng cáo kết quả tốt.
Cập nhật các kỹ thuật, các xu hướng quảng cáo mới để áp dụng vào việc vận hành quảng cáo.
Đo lường hiệu quả các hoạt động và báo cáo
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên chạy quảng cáo các kênh: Facebook và Google, ...
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Google Trend, Analytic,.... nắm rõ các chỉ số CPA, CTR, CR, CPC,... phục vụ cho việc đo lường và tối ưu.
Tư duy/ kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới;

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15.000.000đ - 30.000.000đ
Ăn trưa tại công ty.
Lương tháng 13, đóng BHXH, 12 ngày phép năm, sinh nhật, chế độ, phúc lợi khác theo quy chế của công ty.
Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.
Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa Stellar, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

