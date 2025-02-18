Tuyển Google Ads CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Scots English, tầng 9 tòa nhà MITEC, lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Xác định, phân tích và đào insight của nhóm đối tượng mục tiêu trên các nền tảng Facebook, Google, Zalo, Tiktok, Youtube ...

• Phân tích từ khóa, viết nội dung quảng cáo thu hút và tối ưu điểm chất lượng (Quality Score).

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch dựa trên các chỉ số như CTR, ROI, CPA, CPC.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan (Content, Design) để xây dựng landing page hiệu quả, tăng tỷ lệ chuyển đổi.

• Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng quảng cáo mới trên nền tảng Google Ads.

• Báo cáo định kỳ về hiệu suất chiến dịch, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm triển khai Google Ads, ưu tiên các ứng viên đã triển khai các sản phẩm B2B, Giáo Dục, hoặc các sản phẩm thuộc phân khúc cao.

• Thành thạo việc sử dụng Google Ads Manager, Google Analytics, và các công cụ hỗ trợ (Google Tag Manager, Data Studio).

• Hiểu biết về tối ưu hóa landing page và các chiến lược SEO cơ bản.

• Khả năng phân tích dữ liệu tốt, tư duy logic, và giải quyết vấn đề hiệu quả.

• Nhanh nhẹn, cầu tiến, và có khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 13 – 15M

• Được hưởng các chế độ khác theo luật (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định).

• Được miễn/ giảm học phí cho bản thân và gia đình khi theo học tại hệ thống Scots English

• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (Du lịch, thưởng lễ, tết, Bảo Hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ...)

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

