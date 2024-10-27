Tuyển Google Ads CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TOPTO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Topto Holding (Topto) sở hữu hệ sinh thái các công ty trong lĩnh vực: Công nghệ & Marketing, Media, Nội thất, Thời trang. Với lĩnh vực chủ lực là Công nghệ & Marketing. Topto cần tuyển chuyên viên kinh doanh tư vấn các giải pháp về công nghệ (thiết kế website) và marketing tại dự án ThietKeWebRe và Webweb:

- 100% khách hàng có nhu cầu, gọi vào hotline, để lại SĐT trên web, Facebook, đã có sẵn nhu cầu, muốn thiết kế website hoặc dịch vụ quảng cáo. Tỷ lệ chốt từ 35% trở lên

- Sản phẩm có nhu cầu cao vì các hoạt động kinh doanh hiện nay đều cần website và quảng cáo online;

- Được đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng, quy trình bán hàng trong 7 ngày trước bán hàng;

- Gọi điện, nhắn tin, tư vấn và chốt đơn;

- Chăm sóc khách hàng trong và sau bán.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên vui lòng đọc kỹ trước khi ứng tuyển. Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Sale mảng Website hoặc dịch vụ quảng cáo Google Ads;

- Doanh thu ĐÃ TỪNG ĐẠT ĐƯỢC khi làm vị trí nhân viên kinh doanh từ 180 triệu/tháng trở lên;

- Có kinh nghiệm về việc sử dụng website Worpdress là một lợi thế (không bắt buộc);

- Độ tuổi: từ 22 – 30, không yêu cầu giới tính, bằng cấp;

- Có tính hướng ngoại. Khả năng giao tiếp tốt, không ngại tương tác với khách hàng

- Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, trung thực;

- Có máy tính cá nhân;

- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng: Excel, Word, Power Point.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TOPTO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

Lương cơ bản: 8.000.000 - 12.000.000 triệu/tháng tùy thuộc vào quá trình phỏng vấn

8.000.000 - 12.000.000 triệu/tháng tùy thuộc vào quá trình phỏng vấn

Mức thưởng: từ mức 5 - 10% trên doanh thu theo từng mức. Doanh thu càng cao % thưởng càng lớn

- Mức thưởng:

- Thu nhập trung bình từ 15 - 45 triệu/ tháng

Phụ cấp

- Điện thoại và cước: Công ty cấp

Phụ cấp xăng xe: 300.000 đồng/tháng (nếu đi gặp khách nhiều)

300.000 đồng/tháng (nếu đi gặp khách nhiều)

- Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, view đẹp. Môi trường làm việc hiện đại, happy, đồng nghiệp thân thiện, tủ lạnh, lò vi sóng, luôn sẵn có trà, coffee;

- Chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ diễn ra thường xuyên;

- Có nhiều cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm

- Lộ trình thăng tiến làm lead phòng kinh doanh ;

- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Lương tháng thứ 13

- Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết.... theo quy định nội bộ.

- Thời gian làm việc : 8h00- 17:30 từ T2 - hết Sáng T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TOPTO HOLDING

