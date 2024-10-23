Tuyển Google Ads CÔNG TY TNHH TECHWORLD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

A. Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển quảng cáo Google ads cho các sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, laptop, phụ kiện và đồ công nghệ.

Thành thạo thực chiến các hình thức chạy quảng cáo Google ads như :

1) Quảng cáo tìm kiếm (Google Search)

2) Quảng cáo mạng hiển thị (Google display network)

3) Quảng cáo mua sắm (Google shopping ads)

4) Quảng cáo video (video ads)

5) Chiến Dịch quảng cáo thông minh.(google Map...vv)

B. Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm: viết nội dung, trình bày nội dung )

1) Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, với ngân sách đã được duyệt .

2) Theo dõi báo cáo, đánh giá kết quả của các chiến dịch và thực hiện việc tối ưu quảng cáo.

3) Tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo google ads, biết cách hạn chế click ảo của đối thủ

4) Theo dõi các xu hướng của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh trên các trang mạng xã hội..

5) Phối hợp với các bộ phận Thiết kế, Content, Trade marketing, ngành hàng. . . cùng triển khai kế hoạch truyền thông, quảng cáo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu biết làm cứng, nắm vững cách thức chạy quảng cáo google ads (không tuyển những ứng viên yếu kĩ năng..)

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong thiết lập và tối ưu quảng cáo trên Google ads,...

- Có kinh nghiệm tối ưu được ngân sách mang lại hiệu quả.

- Có kiến thức về Marketing và ưu tiên hiểu các kênh Digital Ads khác .

- Hồ sơ cần chuẩn bị lúc ứng tuyển bao gồm: Chứng minh thư, bằng cấp liên quan, sơ yếu lý lịch, đơn xin việc (tất cả yêu cầu bản photo công chứng)

Tại CÔNG TY TNHH TECHWORLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lương cơ bản +hoa hồng kênh KPI+ thưởng : thu nhập từ 15 - 20 triệu tùy năng lực, doanh số hiệu quả làm việc

- Trải nghiệm việc xây dựng và phát triển các chiến dịch quảng cáo, truyền thông trong ngành bán lẻ công nghệ điện thoại, máy tính bảng..vv

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Được tham gia đầy đủ các chính sách bảo hiểm ( BHXH, BHYT ...) theo quy định Nhà Nước.

- Chính sách lương thưởng, phúc lợi ( hiếu, hỉ, sinh nhật ... ) theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECHWORLD VIỆT NAM

