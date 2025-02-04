Tuyển Google Ads CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch chi tiết cho các chiến dịch quảng cáo.

- Tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, bao gồm Search, GDN, Video, Pmax

- Thiết lập và quản lý các tài khoản Google Ads.

- Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

- Báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần , tháng

Nghiên cứu và phân tích:

- Xác định mục tiêu chiến dịch cụ thể (tăng doanh số, thu hút khách hàng tiềm năng, nâng cao nhận thức thương hiệu,...).

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu.

- Phân tích dữ liệu Google Analytics và các nguồn dữ liệu khác để hiểu rõ hành vi khách hàng.

Quản lý và tối ưu hóa:

- Theo dõi hiệu quả chiến dịch thông qua Google Ads và các công cụ phân tích khác.

- Thực hiện điều chỉnh chiến dịch khi cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả và chi tiêu.

- Báo cáo kết quả chiến dịch cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam nữ từ 22 - 30 tuổi. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

- Nắm vững kiến thức về Google Ads và các thuật toán của Google.

- Có kinh nghiệm chạy Youtube, GDN chuyển đổi.

- Thành thạo tin học văn phòng (Excel).

- Trung thực, thẳng thắn.

- Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, cần cù - chịu khó.

- Năng động, nhiệt tình, say mê với công việc.

- Nhạy bén với kinh doanh, hướng mục tiêu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 15 – 20 triệu/tháng

- Mức lương:

- Được làm việc trong công ty lĩnh vực thời trang có thâm niên hơn 10 năm trên thị trường, thương hiệu có hơn 35 cửa hàng trên toàn quốc, quy mô 300 nhân sự; môi trường thân thiện, năng động, văn hóa chia sẻ (sáng Thứ 3 hàng tuần)

35 cửa hàng trên toàn quốc

- Thưởng lương tháng lương thứ 13 (lương tháng 14 tùy tình hình kinh doanh) thưởng mùa vụ, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm (30/4, 1/5...)

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; đóng BHXH theo quy định Công ty

- Nghỉ mát, liên hoan, tất niên... hàng năm; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

- Tham gia các chương trình đào tạo hội nhập, kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn

- Xét tăng lương 1 lần trên Năm Cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý.

- Được cung cấp thiết bị làm việc; Công ty có nơi gửi xe riêng, trang bị tủ lạnh, lò vi sóng phục vụ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin