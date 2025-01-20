Tuyển Google Ads Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đảm nhận trách nhiệm xây dựng và quản lý các chiến dịch Google Ads nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thúc đẩy chuyển đổi.

Tối ưu hóa quảng cáo từ nghiên cứu từ khóa, phân tích đối tượng, đến thiết lập các chiến dịch trên Search, Display, và YouTube.

Theo dõi và phân tích dữ liệu hiệu suất, từ CTR, CPC, đến ROI, để đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Kết hợp linh hoạt giữa chiến thuật và sáng tạo để nâng tầm hiệu quả chiến dịch.

Đề xuất các ý tưởng đột phá nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong triển khai Google Ads, đặc biệt là Search Ads và Remarketing.

Sử dụng thành thạo Google Ads, Google Analytics, và các công cụ nghiên cứu từ khóa.

Tư duy dữ liệu sắc bén, biết cách biến dữ liệu thành chiến lược hiệu quả.

Sẵn sàng học hỏi, cập nhật các xu hướng và công nghệ mới trong ngành.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt để phối hợp với các bộ phận khác.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000vnđ – 12.000.000vnđ/tháng

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram;

Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo;

Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing: thiết kế, chỉnh sửa video, chạy ads;

Lộ trình thăng tiến lên vị trí Trưởng dự án, Trưởng nhóm content sau 6 tháng - 1 năm làm việc.

Phụ cấp công tác.

Đóng BHXH, BHYT.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin