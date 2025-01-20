Tuyển Google Ads CÔNG TY TNHH TIMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Chủ động đề xuất kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Google cho sản phẩm POD (Print-On-Demand) tại thị trường EU, UK & US

Đảm bảo độ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và đạt được mục tiêu kinh doanh

Kiểm soát và đánh giá các chỉ số quan trọng của chiến dịch quảng cáo từ đó đưa ra phương án tối ưu và scale chính xác

Quản lý và xây hệ thống Google Ads, GMC, tài nguyên xung quanh và xử lý thông tin tài khoản khi cần

Liên tục cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm, đối thủ và những cập nhật về chuyên môn, nền tảng quảng cáo

Báo cáo kết quả định kỳ và KPI cho Team Leader

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có từ 06 tháng - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Performance Marketing, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads hoặc tương tự.

Tư duy Marketing tốt.

Có khả năng phân tích & tư duy về số liệu tốt. Có nền tảng về data, data analysis, Toán-Tin là lợi thế.

Sinh viên FTU, NEU, HUST, UET... là một lợi thế.

Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản.

Lương cứng: 8.000.000 VNĐ/tháng – 12.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng Performance. Tổng thu nhập có thể lên đến 40.000.000 VNĐ/tháng.

Trợ cấp ăn trưa, gửi xe.

Đóng BHXH, BHYT sau thử việc.

Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý.

Teambuilding, du lịch hằng năm cùng công ty.

