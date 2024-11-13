Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng nhân sự (Được đào tạo)

Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện nội bộ

Hỗ trợ quản lý các loại Hợp đồng, cách chấm công, tính lương (Được đào tạo)

Hỗ trợ quản lý các công văn đến, công văn đi, bưu kiện, bưu phẩm

Soạn thảo các văn bản/công văn/tờ trình/thông báo/quyết định.... (Được đào tạo)

Hỗ trợ quản lý văn phòng phẩm, kiểm kê tài sản định kỳ

Hỗ trợ tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp các hạng mục được giao

Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tuổi từ 21 – 22.

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc đã hoàn tất chương trình học

Có thể đi làm ngay

Định hướng gắn bó với nghề Hành chính Nhân sự.

Khả năng giao tiếp tốt, chịu khó

Không bị áp lực về tài chính

Ngoại hình sáng là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ Mộc đỏ & số liệu làm báo cáo thực tập

Được đào tạo nghề bài bản theo định hướng từng cá nhân

Được cấp giấy chứng nhận sau khi thực tập

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

