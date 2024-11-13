Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84

- 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng nhân sự (Được đào tạo)
Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện nội bộ
Hỗ trợ quản lý các loại Hợp đồng, cách chấm công, tính lương (Được đào tạo)
Hỗ trợ quản lý các công văn đến, công văn đi, bưu kiện, bưu phẩm
Soạn thảo các văn bản/công văn/tờ trình/thông báo/quyết định.... (Được đào tạo)
Hỗ trợ quản lý văn phòng phẩm, kiểm kê tài sản định kỳ
Hỗ trợ tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp các hạng mục được giao
Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tuổi từ 21 – 22.
Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc đã hoàn tất chương trình học
Có thể đi làm ngay
Định hướng gắn bó với nghề Hành chính Nhân sự.
Khả năng giao tiếp tốt, chịu khó
Không bị áp lực về tài chính
Ngoại hình sáng là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ Mộc đỏ & số liệu làm báo cáo thực tập
Được đào tạo nghề bài bản theo định hướng từng cá nhân
Được cấp giấy chứng nhận sau khi thực tập
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84-86 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP. HCM

