Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: 14 Huỳnh Thúc Kháng, phường Dĩnh Kế, Bắc Giang, Việt Nam, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1.Về Hành chính – Nhân sự

Quản lý mua sắm tài sản, trang thiết bị và công cụ dụng cụ cho VP

Thanh toán chi phí VP : điện , nước, mạng, chuyển phát nhanh..

Tiếp đón khách hàng cũng như ứng viên tới VP làm việc

Sắp xếp lịch phòng họp

Quản lý ,cấp phát và thu hồi đồng phục

Chấm công và theo dõi bảng công

Tổ chức các sự kiện sinh nhật, khen thưởng, bổ nhiệm..

Xử lý nghỉ việc cho nhân viên

2.Về Tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả, hỗ trợ training nhân viên mới,..

Các công việc khác cấp trên giao

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên HCNS hoặc vai trò tương tự ít nhất 1 năm. Ưu tiên mạnh tuyển dụng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong công ty BĐS

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng truyền đạt bằng cả lời nói và văn bản.

Tinh thần đồng đội.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng

+ Lương cứng 8 – 12 Triệu/ Tháng

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;

Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

