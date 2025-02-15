Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: 14 Huỳnh Thúc Kháng, phường Dĩnh Kế, Bắc Giang, Việt Nam, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1.Về Hành chính – Nhân sự
Quản lý mua sắm tài sản, trang thiết bị và công cụ dụng cụ cho VP
Thanh toán chi phí VP : điện , nước, mạng, chuyển phát nhanh..
Tiếp đón khách hàng cũng như ứng viên tới VP làm việc
Sắp xếp lịch phòng họp
Quản lý ,cấp phát và thu hồi đồng phục
Chấm công và theo dõi bảng công
Tổ chức các sự kiện sinh nhật, khen thưởng, bổ nhiệm..
Xử lý nghỉ việc cho nhân viên
2.Về Tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả, hỗ trợ training nhân viên mới,..
Các công việc khác cấp trên giao

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên HCNS hoặc vai trò tương tự ít nhất 1 năm. Ưu tiên mạnh tuyển dụng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong công ty BĐS
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Khả năng truyền đạt bằng cả lời nói và văn bản.
Tinh thần đồng đội.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng
+ Lương cứng 8 – 12 Triệu/ Tháng
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

