Tuyển Hành chính Công ty cổ phần đầu tư VJC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư VJC
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty cổ phần đầu tư VJC

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Yên Phong

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Đối ứng với các vấn đề liên quan nhân sự trong công ty Làm việc với các cơ quan nhà nhà trước ở tỉnh Xử lý phát sinh, tranh chấp liên quan đến nhân sự, công ty Một số công việc khác - chi tiết trao đổi khi PV Tuyển mới
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp ĐH Độ tuổi (35 - 42 tuổi) Có 4-5 năm kinh nghiệm tương đương trong công ty sản xuất, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước ở Bắc Ninh, am hiểu về luật lao động. Kinh nghiệm về về nhân sự, làm các giấy tờ với cơ quan, xử lý tranh chấp.... Kỹ năng giao tiếp tốt KHÔNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ
Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 - 35 triệu Gross Nghỉ 2 thứ 7/tháng và tất cả các chủ nhật Xe đưa đón từ nội thành Hà Nội và TP. Bắc Ninh Được đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần. Lương thưởng tháng 13 Lĩnh vực: sản xuất linh kiện cho máy ATM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư VJC

Công ty cổ phần đầu tư VJC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

