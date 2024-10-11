Tuyển Hành chính Công ty cổ phần đầu tư VJC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Yên Phong

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Đối ứng với các vấn đề liên quan nhân sự trong công ty Làm việc với các cơ quan nhà nhà trước ở tỉnh Xử lý phát sinh, tranh chấp liên quan đến nhân sự, công ty Một số công việc khác - chi tiết trao đổi khi PV Tuyển mới

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp ĐH Độ tuổi (35 - 42 tuổi) Có 4-5 năm kinh nghiệm tương đương trong công ty sản xuất, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước ở Bắc Ninh, am hiểu về luật lao động. Kinh nghiệm về về nhân sự, làm các giấy tờ với cơ quan, xử lý tranh chấp.... Kỹ năng giao tiếp tốt KHÔNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ

Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 - 35 triệu Gross Nghỉ 2 thứ 7/tháng và tất cả các chủ nhật Xe đưa đón từ nội thành Hà Nội và TP. Bắc Ninh Được đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần. Lương thưởng tháng 13 Lĩnh vực: sản xuất linh kiện cho máy ATM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC

