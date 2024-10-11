Tuyển Hành chính Công ty cổ phần đầu tư VJC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Yên Phong
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Đối ứng với các vấn đề liên quan nhân sự trong công ty
Làm việc với các cơ quan nhà nhà trước ở tỉnh
Xử lý phát sinh, tranh chấp liên quan đến nhân sự, công ty
Một số công việc khác - chi tiết trao đổi khi PV
Tuyển mới
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tốt nghiệp ĐH Độ tuổi (35 - 42 tuổi) Có 4-5 năm kinh nghiệm tương đương trong công ty sản xuất, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước ở Bắc Ninh, am hiểu về luật lao động. Kinh nghiệm về về nhân sự, làm các giấy tờ với cơ quan, xử lý tranh chấp.... Kỹ năng giao tiếp tốt KHÔNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ
Nam/Nữ, tốt nghiệp ĐH
Độ tuổi (35 - 42 tuổi)
Có 4-5 năm kinh nghiệm tương đương trong công ty sản xuất, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước ở Bắc Ninh, am hiểu về luật lao động.
Kinh nghiệm về về nhân sự, làm các giấy tờ với cơ quan, xử lý tranh chấp....
Kỹ năng giao tiếp tốt
KHÔNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ
Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 25 - 35 triệu Gross Nghỉ 2 thứ 7/tháng và tất cả các chủ nhật Xe đưa đón từ nội thành Hà Nội và TP. Bắc Ninh Được đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần. Lương thưởng tháng 13 Lĩnh vực: sản xuất linh kiện cho máy ATM
Mức lương: 25 - 35 triệu Gross
Nghỉ 2 thứ 7/tháng và tất cả các chủ nhật
Xe đưa đón từ nội thành Hà Nội và TP. Bắc Ninh
Được đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty
Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần.
Lương thưởng tháng 13
Lĩnh vực: sản xuất linh kiện cho máy ATM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
