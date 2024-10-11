Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm CN Khắc Niệm, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển, maintain Web trên nền tảng ReactJS, Ant Design, HTML Phát triển, maintain API Backend: Laravel Tối ưu UI / UX và hoàn thiện sản phẩm Maintain, bổ sung các tính năng mới Tham gia vào review code Frontend Nghiên cứu các công nghệ mới và đề xuất giải pháp ứng dụng vào dự án Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để nghiên cứu, phân tích, xây dựng các công cụ làm việc làm tăng hiệu quả công việc

Phát triển, maintain Web trên nền tảng ReactJS, Ant Design, HTML

Phát triển, maintain API Backend: Laravel

Tối ưu UI / UX và hoàn thiện sản phẩm

Maintain, bổ sung các tính năng mới

Tham gia vào review code Frontend

Nghiên cứu các công nghệ mới và đề xuất giải pháp ứng dụng vào dự án

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để nghiên cứu, phân tích, xây dựng các công cụ làm việc làm tăng hiệu quả công việc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên, chuyên ngành về CNTT. Sử dụng tiếng anh chuyên ngành Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJs Thành thạo sử dụng Javascript/CSS, HTML , ReactJs/, Redux Có kỹ năng lập trình PHP, Laravel Hiểu biết và sử dụng thành thạo Git Hiểu biết về MySQL, Redis, CI/CD, Docker Biết sử dụng Figma Có khả năng teamwork tốt, có tinh thần cởi mở khi trao đổi với các thành viên khác trong team Có khả năng và sẵn sàng học hỏi, tiếp cận các công nghệ mới

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên, chuyên ngành về CNTT.

Sử dụng tiếng anh chuyên ngành

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJs

Thành thạo sử dụng Javascript/CSS, HTML , ReactJs/, Redux

Có kỹ năng lập trình PHP, Laravel

Hiểu biết và sử dụng thành thạo Git

Hiểu biết về MySQL, Redis, CI/CD, Docker

Biết sử dụng Figma

Có khả năng teamwork tốt, có tinh thần cởi mở khi trao đổi với các thành viên khác trong team

Có khả năng và sẵn sàng học hỏi, tiếp cận các công nghệ mới

Tại CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: up to 2x tr/th Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Thưởng 6th/lần, thưởng ngày lễ và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Lương thỏa thuận theo năng lực: up to 2x tr/th

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Thưởng 6th/lần, thưởng ngày lễ và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin