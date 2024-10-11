Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH
- Bắc Ninh: Cụm CN Khắc Niệm, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phát triển, maintain Web trên nền tảng ReactJS, Ant Design, HTML
Phát triển, maintain API Backend: Laravel
Tối ưu UI / UX và hoàn thiện sản phẩm
Maintain, bổ sung các tính năng mới
Tham gia vào review code Frontend
Nghiên cứu các công nghệ mới và đề xuất giải pháp ứng dụng vào dự án
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao
Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để nghiên cứu, phân tích, xây dựng các công cụ làm việc làm tăng hiệu quả công việc
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên, chuyên ngành về CNTT.
Sử dụng tiếng anh chuyên ngành
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJs
Thành thạo sử dụng Javascript/CSS, HTML , ReactJs/, Redux
Có kỹ năng lập trình PHP, Laravel
Hiểu biết và sử dụng thành thạo Git
Hiểu biết về MySQL, Redis, CI/CD, Docker
Biết sử dụng Figma
Có khả năng teamwork tốt, có tinh thần cởi mở khi trao đổi với các thành viên khác trong team
Có khả năng và sẵn sàng học hỏi, tiếp cận các công nghệ mới
Tại CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực: up to 2x tr/th
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Thưởng 6th/lần, thưởng ngày lễ và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
