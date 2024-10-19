Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường TS7, KCN Tiên Sơn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

• Kiểm tra file thiết kế, kiểm tra độ chính xác của các thiết kế và thực hiện các chỉnh sửa/chỉnh sửa cần thiết để đảm bảo độ chính xác về kích thước sản phẩm, sự phù hợp với công nghệ máy móc thiết bị.

• Thực hiện lập trình, xuất chương trình bàn giao quy trình công nghệ gia công.

• Theo dõi quá trình máy chạy, sửa chương trình ngay khi phát hiện sự cố, đảm bảo thời gian chạy máy CNC.

• Tối ưu quy trình công nghệ, đạt hiệu quả gia công về thời gian gia công, chất lượng gia công, chế độ cắt, dụng cụ cắt gọt.

• Lập trình sản phẩm theo hướng dẫn từ quản lý

• Định mức thời gian hoàn thành một công đoạn, báo cáo khi cần thiết.

• Sử dụng các phần mềm lập trình chuyên dụng để lập trình đường chạy dao/chọn dao phù hợp với từng thiết kế đảm bảo sự chính xác khi gia công và tối ưu hóa thời gian gia công.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo, Công nghệ kĩ thuật cơ khí,...

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm lập trình CNC

• Yêu cầu dùng thành thạo phần mềm lập trình CAM, phần mềm thiết kế CAD 2d, 3d.

• Đọc hiểu bản vẽ cơ khí

• Siêng năng chịu khó, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h-18h từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7,chủ nhật. Có thể tăng ca tùy theo lượng công việc và tiến độ giao hàng.

- Cơm trưa tại công ty

- Mức lương 15-18 triệu( Có thể deal thêm tùy năng lực)

- Thưởng chuyên cần, thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm và đánh giá tăng lương hằng năm.

- BHXH ngày sau khi chính thức

- Được tham gia các hoạt động văn hóa (du lịch, thể thao, sự kiện...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL

