Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 18 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL

Sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường TS7, KCN Tiên Sơn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

• Kiểm tra file thiết kế, kiểm tra độ chính xác của các thiết kế và thực hiện các chỉnh sửa/chỉnh sửa cần thiết để đảm bảo độ chính xác về kích thước sản phẩm, sự phù hợp với công nghệ máy móc thiết bị.
• Thực hiện lập trình, xuất chương trình bàn giao quy trình công nghệ gia công.
• Theo dõi quá trình máy chạy, sửa chương trình ngay khi phát hiện sự cố, đảm bảo thời gian chạy máy CNC.
• Tối ưu quy trình công nghệ, đạt hiệu quả gia công về thời gian gia công, chất lượng gia công, chế độ cắt, dụng cụ cắt gọt.
• Lập trình sản phẩm theo hướng dẫn từ quản lý
• Định mức thời gian hoàn thành một công đoạn, báo cáo khi cần thiết.
• Sử dụng các phần mềm lập trình chuyên dụng để lập trình đường chạy dao/chọn dao phù hợp với từng thiết kế đảm bảo sự chính xác khi gia công và tối ưu hóa thời gian gia công.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo, Công nghệ kĩ thuật cơ khí,...
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm lập trình CNC
• Yêu cầu dùng thành thạo phần mềm lập trình CAM, phần mềm thiết kế CAD 2d, 3d.
• Đọc hiểu bản vẽ cơ khí
• Siêng năng chịu khó, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h-18h từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7,chủ nhật. Có thể tăng ca tùy theo lượng công việc và tiến độ giao hàng.
- Cơm trưa tại công ty
- Mức lương 15-18 triệu( Có thể deal thêm tùy năng lực)
- Thưởng chuyên cần, thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm và đánh giá tăng lương hằng năm.
- BHXH ngày sau khi chính thức
- Được tham gia các hoạt động văn hóa (du lịch, thể thao, sự kiện...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SEOUL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS7, KCN Tiên Sơn, phường Tương Giang, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-thu-nhap-16-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job213330
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 30 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 14 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Finy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Finy
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Goertek Vina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Seojin Auto
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Taixin Printing Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Taixin Printing Vina
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Goertek Vina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hanacans làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Hanacans
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MHTECH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MHTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Navic và Kunshin Bắc NInh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Navic và Kunshin Bắc NInh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hanacans làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Hanacans
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu JobsGO Recruit
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AN HOME GROUP
9 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH MORITEX VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MORITEX VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Gia Phú làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Gia Phú
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm