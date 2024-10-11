Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 7 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 7 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 2a, Khu K15, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Thiết kế Logo, card visit, Catalogue, profile, tờ rơi, tờ gấp, menu, túi nilon, túi giấy, voucher, thẻ bán hàng, tem nhãn, phong bì, tờ kẹp, thẻ nhân viên, phiếu xuất kho, hoá đơn bán lẻ, thiết kế in ấn truyền thông... Thiết kế bảng hiệu quảng cáo, băng rôn biểu ngữ, thiết kế quảng cáo... Thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng
Thiết kế Logo, card visit, Catalogue, profile, tờ rơi, tờ gấp, menu, túi nilon, túi giấy, voucher, thẻ bán hàng, tem nhãn, phong bì, tờ kẹp, thẻ nhân viên, phiếu xuất kho, hoá đơn bán lẻ, thiết kế in ấn truyền thông...
Thiết kế bảng hiệu quảng cáo, băng rôn biểu ngữ, thiết kế quảng cáo...
Thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo một hoặc nhiều phần mềm thiết kế đồ hoạ dùng trong in ấn, quảng cáo như AI, Corel, photoshop... Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Có kinh nghiệm làm việc thiết kế in ấn, thiết kế quảng cáo là lợi thế Sáng tạo, chăm chỉ, trung thực, kiên nhẫn, có trách nhiệm công việc Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Sử dụng thành thạo một hoặc nhiều phần mềm thiết kế đồ hoạ dùng trong in ấn, quảng cáo như AI, Corel, photoshop...
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kinh nghiệm làm việc thiết kế in ấn, thiết kế quảng cáo là lợi thế
Sáng tạo, chăm chỉ, trung thực, kiên nhẫn, có trách nhiệm công việc
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc. BHXH theo quy định nhà nước Làm việc trong môi trường tự do thoải mái Được gắn bó lâu dài cùng công ty và lương thưởng tăng theo năng lực làm việc
Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
BHXH theo quy định nhà nước
Làm việc trong môi trường tự do thoải mái
Được gắn bó lâu dài cùng công ty và lương thưởng tăng theo năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: số 2a, khu K15, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

