Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần Công nghiệp Sumitech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và quản lý các công trình thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Kiểm tra, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các hạng mục PCCC theo đúng thiết kế và quy chuẩn Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công Lập báo cáo tiến độ, chất lượng công trình định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu Tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình PCCC sau khi hoàn thành Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thiết kế và thi công hệ thống PCCC

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy, Xây dựng, Cơ điện hoặc các ngành liên quan Có kinh nghiệm về giám sát hệ thống PCCC > 5 năm Thành thạo phần mềm Autocad để đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật Có sức khỏe tốt và có khả năng đi công trình

Tại Công ty cổ phần Công nghiệp Sumitech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: Từ 15 - 20 triệu / tháng (có thể thỏa thuận tùy theo năng lực) Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thời gian thử việc. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng các chế độ phúc lợi chung theo quy định của công ty. Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch hàng năm do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghiệp Sumitech

