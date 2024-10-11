Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
- Hà Nội: Số 299 Minh Khai
- Từ Sơn
- Bắc Ninh, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Địa điểm làm việc:
Số 65 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Số 299 Minh Khai - Từ Sơn - Bắc Ninh
–Thực tập về việc giao, lắp, cài đặt thiết bị; – Thực tập về lắp ráp bộ máy, cài đặt, kiểm tra, khắc phục lỗi của thiết bị máy tính;
– Được hướng dẫn thực tập sửa chữa các thiết bị, linh phụ kiện máy tính, máy in ... CNTT.
– Thực tập các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Thời gian thực tập: Cam kết thực tập từ 3 đến 6 tháng
Thời gian làm việc: Ca 1: từ 8h00 đến 17h30, Ca2: từ 10h đến 19h theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
LIÊN HỆ:
Anh/chị vui lòng gửi CV đầy đủ về quá trình học tập, công tác, khả năng, năng lực bản thân về địa chỉ email hoặc xem thông tin tại website của công ty.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được đào tạo tất cả các kỹ năng cần thiết
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
