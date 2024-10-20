Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điện trong nhà máy

Kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng các thiết bị điện, máy móc, máy phát điện, tủ điện công nghiệp

Thực hiện các công việc sửa chữa, thay thế linh kiện khi cần thiết

Theo dõi và ghi chép nhật ký vận hành, bảo trì thiết bị

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hệ thống cơ điện hoạt động ổn định, an toàn

Tham gia xây dựng kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan: Điện tử,Thiết bị, ... - Biết lắp đặt, sửa chữa, điện máy móc, nhà xưởng, tủ điện công nghiệp,... - Sử dụng thành thạo Word, Excel, PP, Auto card - Biết đọc + vẽ Auto Card, Solid Word,

- Biết lập trình PLC

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG THỎA THUẬN KHI PHỎNG VẤN

Thời gian làm việc từ T2-T7

Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương

Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.

Lương tháng thứ 13

Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.