Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điện trong nhà máy
Kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng các thiết bị điện, máy móc, máy phát điện, tủ điện công nghiệp
Thực hiện các công việc sửa chữa, thay thế linh kiện khi cần thiết
Theo dõi và ghi chép nhật ký vận hành, bảo trì thiết bị
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hệ thống cơ điện hoạt động ổn định, an toàn
Tham gia xây dựng kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan: Điện tử,Thiết bị, ... - Biết lắp đặt, sửa chữa, điện máy móc, nhà xưởng, tủ điện công nghiệp,... - Sử dụng thành thạo Word, Excel, PP, Auto card - Biết đọc + vẽ Auto Card, Solid Word,
- Biết lập trình PLC
- Biết lập trình PLC
Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG THỎA THUẬN KHI PHỎNG VẤN
Thời gian làm việc từ T2-T7
Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương
Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.
Lương tháng thứ 13
Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Thời gian làm việc từ T2-T7
Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương
Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.
Lương tháng thứ 13
Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI