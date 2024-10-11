Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày. Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp cũng cập nhật các dữ liệu khác liên quan đến quỹ, tài khoản..v.v. khác.

Lập các phiếu: Tạo các phiếu thu - chi, phiếu xuất - nhập kho, hóa đơn bán hàng..v.v. ngay khi có nhu cầu, để tránh tình trạng chậm trễ và thiếu sót.

Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán.

Tùy vào yêu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp, kế toán tổng hợp có thể làm thêm một số đầu công việc khác.