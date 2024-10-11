Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam)
- Bắc Ninh: Lô H5
- 6, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày. Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp cũng cập nhật các dữ liệu khác liên quan đến quỹ, tài khoản..v.v. khác.
Lập các phiếu: Tạo các phiếu thu - chi, phiếu xuất - nhập kho, hóa đơn bán hàng..v.v. ngay khi có nhu cầu, để tránh tình trạng chậm trễ và thiếu sót.
Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán.
Tùy vào yêu cầu đặc thù của mỗi doanh nghiệp, kế toán tổng hợp có thể làm thêm một số đầu công việc khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Tiếng trung khá
3. Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Tại Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Thử việc hưởng 100% lương
Thưởng các ngày lễ, quà Tết,..
Đầy đủ các chế độ theo Luật quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI