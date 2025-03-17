Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 Thanh Bình - Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Giám sát các quy trình quản lý, nội quy công ty

- Quản lý hồ sơ, giấy tờ, dụng cụ trong văn phòng

- Đảm bảo các thiết bị sử dụng trong văn phòng hoạt động tốt; thu xếp với các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện bảo trì máy móc, đặt mua văn phòng phẩm, mực in, các nhu yếu phẩm khác

- Sắp xếp, cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết cho nhân viên mới như: máy tính, văn phòng phẩm, chỗ làm việc, card, vv… Sắp xếp lịch làm việc/ Tổ chức các cuộc họp. Sắp xếp lịch trình công tác

- Lập kế hoạch toàn bộ hành trình chuyến đi

- Hỗ trợ và theo dõi các vấn đề hậu cần như vé máy bay, visa, khách sạn, phương tiện đi lại.

- Lập báo cáo chi phí cho các chuyến đi và làm thủ tục tất toán với bộ phận kế toán.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên (biên/phiên dịch văn bản tiếng Anh,…)

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

- Tiếng Anh giao tiếp tốt , văn phòng tốt

- Khả năng xắp sếp công việc , lập kế hoạch . Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 - 10 triệu + thưởng hiệu suất và các khoản phụ cấp

- Thử việc 02 tháng nhận 85% lương cứng

- Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động và theo quy định của công ty.

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết, 8/3, 30/4, trung thu...). Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt;

- Làm việc môi trường trẻ trung năng động. Được training đào tạo bài bản. Cùng các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin