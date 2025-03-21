Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Minh Anh
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 214 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Thực hiện nhiệm vụ thư ký cho Giám đốc Dự án;
- Quản lý hồ sơ văn bản dự án;
- Làm thư ký các cuộc họp của Ban dự án, ghi chép biên bản, kiểm soát công việc dự án.
- Thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ văn bản dự án.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp, Kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Nắm được quy trình quản lý dự án xây dựng, các quy trình quản lý chất lượng.
- Am hiểu các quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu thầu và pháp luật có liên quan
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, viết tốt
- 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
- Sức khỏe tốt, Thông minh
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm ( trong mức mong muốn).
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến.
- Được hưởng các chính sách đãi ngộ của Công ty: Tham quan du lịch, thưởng các ngày lễ và tháng lương thứ 13;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi theo quy định của Công ty;
- Cơ hội nâng cao thu nhập từ giá trị gia tăng và sự phát triển mạnh mẽ của Công ty.
- Địa điểm làm việc: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hà Minh Anh
