Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, xử lý công văn, giấy tờ, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn phòng phẩm, ...
Công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ...
Công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, ...
Quản lý quan hệ lao động: Hồ sơ cá nhân, Hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật, biên bản bàn giao công việc, bộ thanh lý,....
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong mảng hành chính - nhân sự, tuyển dụng, kế toán....
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản lý lao động, Hành chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành về Kinh tế...
Nắm vững các kỹ năng hành chính văn phòng, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản lý lao động, Hành chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành về Kinh tế...
Nắm vững các kỹ năng hành chính văn phòng, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI