Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, xử lý công văn, giấy tờ, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn phòng phẩm, ...

Công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ...

Công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, ...

Quản lý quan hệ lao động: Hồ sơ cá nhân, Hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật, biên bản bàn giao công việc, bộ thanh lý,....

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong mảng hành chính - nhân sự, tuyển dụng, kế toán....

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản lý lao động, Hành chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành về Kinh tế...

Nắm vững các kỹ năng hành chính văn phòng, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, ...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN THUẬN THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.