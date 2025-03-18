Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 11 tòa nhà Nam Cường
- Tố Hữu
- Hà Đông
- Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đại học các ngành quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Luật
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
