Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, nhà D – Toà Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý chấm công: Tập hợp chấm công và đảm bảo tuân thủ nội quy lao động.

Theo dõi và quản lý chế độ nghỉ phép, làm việc bên ngoài và ngoài giờ của nhân viên.

Quản lý hồ sơ nhân viên: Quản lý hợp đồng lao động và các văn bản liên quan đến người lao động.

Soạn thảo các thủ tục, giấy tờ liên quan đến công tác hành chính như công văn, quyết định, thông báo…

Quản lý lái xe ô tô trong công ty.

Quản lý con dấu và giấy tờ pháp lý của Công ty.

Hỗ trợ các công việc hành chính lễ tân khi có yêu cầu.

Công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm kỷ luật cao.

Kỹ năng giao tiếp, nắm bắt và hiểu tâm lý tốt.

Có tư duy logic hệ thống.

Thái độ tích cực, thân thiện, vui vẻ hòa đồng.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý lái xe.

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: Hỗ trợ tiền ăn trưa.

Phí gửi xe máy dưới tầng hầm tòa nhà theo quy định Công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định.

Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến phù hợp với năng lực.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ... Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.

Chế độ thăm hỏi: Cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang lễ...

Chính sách mua hàng trên hệ thống Archi sẽ được giảm giá tùy thuộc từng chương trình tại từng thời điểm cụ thể.

