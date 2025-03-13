Tuyển Hành chính tổng hợp Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận xử lý đơn hàng
Giám sát, xác nhận đơn hàng
Kiểm duyệt, xuất bán hàng.
Giám sát, điều phối quá trình vận chuyển đơn hàng
Xử lý doanh thu, hàng hóa & các dịch vụ sau bán hàng.
Các yêu cầu khác theo TBP
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ( Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành y tế, dược phẩm, thương mại,..)
Hiểu biết các quy định của pháp luật về hàng hóa, kho, vận chuyển, thị trường.
Thông thạo tuyển đường, các nhà xe, nhà cung cấp vận chuyển.
Hiểu biết về kinh doanh, phân phối trong lĩnh vực Y, Dược,..
Cẩn thận, tỉ mỉ
Thái độ cầu tiến, ham học hỏi
Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ +PC ăn trưa
Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh sốkinh doanh
Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife
Muacác sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%
Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nghỉ phép năm và nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife
