Tuyển Hành chính tổng hợp Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Tiếp nhận xử lý đơn hàng

Giám sát, xác nhận đơn hàng

Kiểm duyệt, xuất bán hàng.

Giám sát, điều phối quá trình vận chuyển đơn hàng

Xử lý doanh thu, hàng hóa & các dịch vụ sau bán hàng.

Các yêu cầu khác theo TBP

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ( Ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành y tế, dược phẩm, thương mại,..)

Hiểu biết các quy định của pháp luật về hàng hóa, kho, vận chuyển, thị trường.

Thông thạo tuyển đường, các nhà xe, nhà cung cấp vận chuyển.

Hiểu biết về kinh doanh, phân phối trong lĩnh vực Y, Dược,..

Cẩn thận, tỉ mỉ

Thái độ cầu tiến, ham học hỏi

Thu nhập : 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ +PC ăn trưa

Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh sốkinh doanh

Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife

Muacác sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%

Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nghỉ phép năm và nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.

