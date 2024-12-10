Tuyển Hành chính tổng hợp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính tổng hợp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo các Hồ sơ tín dụng, Hồ sơ tài sản đảm bảo cho các KH Doanh Nghiệp lớn nhằm mục đích bảo đảm thực hiện chính xác, đầy đủ quy định của VPBank và các điều kiện phê duyệt
Kiểm soát, Hạch toán Hồ sơ cấp tín dụng (cho vay, phát hành bảo lãnh, L/C, Trái phiếu …) sau phê duyệt, đảm bảo việc cấp tín dụng tuân thủ phê duyệt của VPBank, các quy định chung VPBank (mức kiểm soát cấp tín dụng theo quy định VPBank từng thời kỳ; hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng sau giải ngân.
Đầu mối tiếp nhận yêu cầu từ Khách hàng, phân loại và chuyển hồ sơ giao dịch đó đến Đơn vị kinh doanh và các đơn vị nghiệp vụ khác trong Khối Vận hành để xử lý.
Thực hiện việc hoàn trả hồ sơ các giao dịch tín dụng, trái phiếu cho Khách hàng sau giao dịch đúng hạn;
Hướng dẫn đơn vị hoàn thiện, điền đúng mẫu các hồ sơ có liên quan đến hoạt động tín dụng, trái phiếu như: Hợp đồng tín dụng, KUNN, đơn đề nghị vay vốn, bảo lãnh … phục vụ các giao dịch có phát sinh..
Hướng dẫn Khách hàng ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng mở LC và các Hợp đồng văn bản khác liên quan đến giao dịch tín dụng, trái phiếu khi phát sinh
Thông báo, đôn đốc kịp thời tới Khách hàng, đơn vị nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ.
Sắp xếp thu thập hồ sơ của khách hàng đảm bảo đúng và đủ theo checklist nghiệp vụ. Nộp chứng từ cho đơn vị kiểm soát đúng quy định
Theo dõi và đôn đốc đơn vị kinh Doanh bổ sung đầy đủ các chứng từ nợ, thiếu liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Am hiểu kiến thức về pháp luật ngân hàng, tín dụng và doanh nghiệp và giao dịch dân sự
Có ít nhất01 nămkinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xử lý và hỗ trợ tín dụng/thẩm định/tín dụng doanh nghiệp tại các Tổ Chức Tín dụng;
Có kinh nghiệm về pháp lý chứng từ liên quan vận hành và xử lý tín dụng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền thông tốt
Kỹ năng đào tạo, thích nghi với sự thay đổi
Kỹ năng tổng hợp và giải quyết vấn đề
Sử dụng Office thành thạo
Tư duy, sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp khéo léo

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

