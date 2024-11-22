Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Trách nhiệm 1: Nguồn nhân lực
– Hoạch định chiến lược nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân sự Công ty & đề xuất các giải pháp phát triển nhân lực phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Công ty.
Trách nhiệm 2: Đào tạo và phát triển nhân sự
– Tổ chức đào tạo và thiết kế nội dung học tập, chịu tránh nhiệm triển khai chương trình đào tạo.
– Đánh giá hiệu quả đào tạo, từ đó phát triển các chương trình nội bộ đảm bảo nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn và kiến thức cần thiết cho công việc cũng như cải tiến, nâng cao kết quả công việc.
Trách nhiệm 3: C&B
– Xây dựng và triển khai chế độ lương, thưởng, phúc lợi, hệ thống đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đảm bảo tính động viên và thúc đẩy sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong việc phát triển các mục tiêu cá nhân đúng hướng với sự phát triển công ty.
– Theo dõi và thực hiện các chế độ chính sách khác của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
Trách nhiệm 4: Quan hệ lao động
– Xây dựng quy tắc nội bộ, quy trình, quy định, quản lý mối quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, giữa các phòng, ban, cá nhân trong tổ chức.
– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Quan hệ lao động.
– Thực hiện việc kiểm soát các bộ phận, phòng ban thực hiện đúng nội quy, quy định của công ty đã đưa ra.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/Nữ
2. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan.
2. Bằng cấp:
3. Kinh nghiệm:
– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
03 năm kinh nghiệm
4. Kiến thức chuyên môn:
– Tuyển dụng.
– Xây dựng cơ cấu tổ chức.
– Total Rewards.
– Luật Lao động.
– Xử lý quan hệ lao động.
5. Kỹ năng:
– Tư duy logic.
– Kỹ năng lên chiến lược, lên kế hoạch.
– Kỹ năng quản trị, làm việc với con người, tôn trọng tính cá nhân và thúc đẩy nhân sự phát triển.
– Giao tiếp tốt, khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục.
– Khả năng đa nhiệm và làm việc dưới áp lực cao.
– Quản trị công việc tốt.

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:
– Lương cứng: 1.500-2.000$/Tháng
– Thưởng vượt doanh số Quý/Năm theo kết quả kinh doanh
– Thưởng ban điều hành phân phối hiệu quả kinh doanh hàng năm của Công ty (lợi nhuận) & kết quả công việc của vị trí.
– Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, điện thoại.
2. Thông tin khác:
– Bảo hiểm sức khỏe nâng cao/ Bảo hiểm nhân thọ (theo vị trí & thời gian làm việc)
– Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ, phép theo quy định
– Quà tặng sinh nhật, lễ tết, nghỉ mát, Teambuilding, BHXH, Khám sức khoẻ định kỳ năm...
– Quà tặng của Chủ tịch Công ty tới CBNV (8/3; 20/10, Lễ/Tết...)
– Lộ trình tăng lương định kỳ, thường xuyên và đột xuất
– Được cử tham gia các chương trình huấn luyện phát triển năng lực bản thân...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 81C, Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hrbp-manager-thu-nhap-40-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254999
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh An Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac) làm việc tại Hà Nội thu nhập 21 - 26 Triệu Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac)
21 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 300 Triệu Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Daifuku Intralogistics Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Daifuku Intralogistics Vietnam Co., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 100 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn)
100 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Daifuku Intralogistics Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Daifuku Intralogistics Vietnam Co., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 100 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn)
100 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Trường Cao đẳng Bách khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Cao đẳng Bách khoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hạ Tầng SHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hạ Tầng SHD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Daifuku Intralogistics Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Daifuku Intralogistics Vietnam Co., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 100 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn)
100 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm