Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Trưởng phòng nhân sự

Trách nhiệm 1: Nguồn nhân lực

– Hoạch định chiến lược nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân sự Công ty & đề xuất các giải pháp phát triển nhân lực phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Trách nhiệm 2: Đào tạo và phát triển nhân sự

– Tổ chức đào tạo và thiết kế nội dung học tập, chịu tránh nhiệm triển khai chương trình đào tạo.

– Đánh giá hiệu quả đào tạo, từ đó phát triển các chương trình nội bộ đảm bảo nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn và kiến thức cần thiết cho công việc cũng như cải tiến, nâng cao kết quả công việc.

Trách nhiệm 3: C&B

– Xây dựng và triển khai chế độ lương, thưởng, phúc lợi, hệ thống đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đảm bảo tính động viên và thúc đẩy sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong việc phát triển các mục tiêu cá nhân đúng hướng với sự phát triển công ty.

– Theo dõi và thực hiện các chế độ chính sách khác của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Trách nhiệm 4: Quan hệ lao động

– Xây dựng quy tắc nội bộ, quy trình, quy định, quản lý mối quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, giữa các phòng, ban, cá nhân trong tổ chức.

– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Quan hệ lao động.

– Thực hiện việc kiểm soát các bộ phận, phòng ban thực hiện đúng nội quy, quy định của công ty đã đưa ra.

Yêu Cầu Công Việc

1. Giới tính: Nam/Nữ

2. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan.

2. Bằng cấp:

3. Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

03 năm kinh nghiệm

4. Kiến thức chuyên môn:

– Tuyển dụng.

– Xây dựng cơ cấu tổ chức.

– Total Rewards.

– Luật Lao động.

– Xử lý quan hệ lao động.

5. Kỹ năng:

– Tư duy logic.

– Kỹ năng lên chiến lược, lên kế hoạch.

– Kỹ năng quản trị, làm việc với con người, tôn trọng tính cá nhân và thúc đẩy nhân sự phát triển.

– Giao tiếp tốt, khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục.

– Khả năng đa nhiệm và làm việc dưới áp lực cao.

– Quản trị công việc tốt.

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

– Lương cứng: 1.500-2.000$/Tháng

– Thưởng vượt doanh số Quý/Năm theo kết quả kinh doanh

– Thưởng ban điều hành phân phối hiệu quả kinh doanh hàng năm của Công ty (lợi nhuận) & kết quả công việc của vị trí.

– Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, điện thoại.

2. Thông tin khác:

– Bảo hiểm sức khỏe nâng cao/ Bảo hiểm nhân thọ (theo vị trí & thời gian làm việc)

– Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ, phép theo quy định

– Quà tặng sinh nhật, lễ tết, nghỉ mát, Teambuilding, BHXH, Khám sức khoẻ định kỳ năm...

– Quà tặng của Chủ tịch Công ty tới CBNV (8/3; 20/10, Lễ/Tết...)

– Lộ trình tăng lương định kỳ, thường xuyên và đột xuất

– Được cử tham gia các chương trình huấn luyện phát triển năng lực bản thân...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

