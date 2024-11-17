Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng và phát triển các ứng dụng iOS với mã nguồn sạch (clean code), đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.
iOS
Đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn coding.
Sử dụng các công cụ AI để tối ưu hóa quy trình phát triển, nâng cao hiệu suất làm việc và giảm thiểu lỗi.
Làm việc chặt chẽ với các phòng ban như Product, Design, để đảm bảo các yêu cầu và tiêu chuẩn sản phẩm được thực hiện đúng hạn.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, ưu tiên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm phát triển ứng dụng iOS (Swift)
Hiểu biết sâu sắc về các mô hình kiến trúc như MVVM, MVC
Hiểu biết tốt về các UI components
Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng
Có kinh nghiệm về MVVM
Am hiểu về JSON và REST APIs.
Nắm rõ SOLID principles
Trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi
Cầu tiến, thích ứng nhanh, mong muốn áp dụng công nghệ/cách làm mới vào công việc
Khả năng làm việc nhóm và quản trị công việc cá nhân tốt, chủ động, không ngại học hỏi và có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì
1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập: Lương cứng (8-15M) + phụ cấp + thưởng dự án
Lương tháng 13.
Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực.
2. Chế độ phúc lợi:
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Tham gia BHXH sau thử việc, 12 ngày phép năm.
Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Chương trình Happy Time, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ.
Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết...
Học miễn phí các sản phẩm ngôn ngữ của công ty.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Môi trường product đi sâu chuyên môn về mobile app, áp dụng công nghệ mới.
Mở rộng góc nhìn ngoài chuyên môn, phối hợp với các phòng ban khác marketing, sales, chăm sóc khách hàng và khách hàng
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp
Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.
Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
