Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 650 USD

1. Quản lý hạ tầng mạng Văn phòng, nhà máy

- Xây dựng hạ tầng mạng mới cho văn phòng, nhà máy

- Vận hành hạ tầng để các thiết bị mạng cung cấp dịch vụ mạng xuyên suốt: Router Mikrotik, Switch Cisco, Switch Unifi, Unifi AP

- Cấu hình các dịch vụ mạng: VPN S2S, VPN Client, thiết bị firewall,…

- Làm việc cùng với các nhà cung cấp dịch vụ để tìm giải pháp cho các vấn đề về hạ tầng máy chủ

- Quản lý và vận hành hạ tầng máy chủ ứng dụng cloud (xử lý sự cố hạ tầng, kết nối, cấu hình,…)

2. Hỗ trợ người sử dụng các vấn đề: kết nối mạng, các phần mềm phần cứng máy tính , máy in

- Xử lý các vấn đề về kỹ thuật phần mềm, phần cứng máy tính, máy in, scan

- Cài đặt các thiết bị mới trước khi bộ phần quản lý tài sản cấp phát cho người sử dụng