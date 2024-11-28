Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Zone 3 và Zone 4, tầng 16, tòa nhà vp 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Giám sát và duy trì hệ thống mạng và máy chủ của công ty

Nâng cấp, cài đặt và cấu hình phần cứng và phần mềm mới để đáp ứng các mục tiêu của công ty.

Thực hiện các chính sách bảo mật liên quan đến phần mềm virus....

Tạo tài khoản người dùng và thực hiện kiểm soát truy cập.

Thực hiện kiểm tra chẩn đoán và quy trình gỡ lỗi để tối ưu hóa hệ thống máy tính.

Thực hiện các quy trình, thủ tục truy xuất và lưu trữ dữ liệu người dùng

Thực hiện các quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu của người dùng

Quản lý lỗi và phản hồi người dùng cuối hiệu quả.

Giám sát và tư vấn cho công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT liên quan đến network, wifi....

Luôn cập nhật những kiến thức mới nhất trong quản trị CNTT.

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT

Có kiến thức về Network

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm IT Admin.

Khả năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình, làm việc tập trung.

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ sau đây: CCNA, MCSA

Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ hấp dẫn:

Lương upto 18.000.000 VNĐ gross.

Thưởng Tết và thưởng đánh giá 1 lần/năm; tăng lương 1 lần/năm.

Teambuilding hàng quý.

Các câu lạc bộ công ty miễn phí: Bóng đá, Yoga, Cầu lông v.v.

Cà phê, trà v.v...miễn phí.

Nhiều sự kiện sôi nổi, thú vị: 8/3, 20/10, trung thu, teambuilding, Year End Party v.v...

Chăm sóc sức khỏe toàn diện:

Bảo hiểm full lương.

Gói Bảo hiểm sức khỏe Dr.JOY care.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.

Chăm lo cho CBNV từ sức khỏe tới tinh thần: Khu vực nghỉ trưa riêng, máy lọc nước kiềm tốt cho sức khỏe...

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:

Môi trường làm việc cởi mở, nơi mọi ý tưởng đều được chào đón, tôn trọng những đề xuất cải tiến công việc.

Đào tạo và phát triển liên tục với nhiều chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, đồng nghiệp hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin