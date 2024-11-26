Tuyển IT Helpdesk/IT support TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm triển khai các ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực, Logistics của Bưu điện như: MPITS, My VietnamPost, TMS, Bưu chính Quốc tế (UPU, OE), ...

- Cài đặt, triển khai, đào tạo người sử dụng nội bộ (hoặc khách hàng) về phần mềm. Khảo sát yêu cầu của người dùng, tư vấn cho người sử dụng các giải pháp tối ưu. Tiếp nhận, tổng hợp các yêu cầu sửa đổi phần mềm và chuyển giao tới bộ phận phát triển.

- Phối hợp với các bộ phận khác lập kế hoạch nâng cấp, triển khai phần mềm.

- Hỗ trợ người sử dụng qua internet hoặc trực tiếp về các vấn đề phần mềm và thiết bị trong quá trình làm việc.

- Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.

- Số lượng tuyển dụng: 05

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy (có bằng) chuyên ngành CNTT, Tin học quản lý,

Hệ thống thông tin, .... (base IT)

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bưu chính

- Có kiến thức về hệ thống Quản trị CSDL: MS SQL Server, Oracle; nền tảng ngôn ngữ: .Net, Java; Win Server hoặc Linux...

- Có khả năng trình bày để hướng dẫn đào tạo, hỗ trợ người sử dụng.

- Có khả năng giao tiếp, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có khả năng làm việc độc lập, nhóm.

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt.

- Có khả năng xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng rõ ràng, mạch lạc một trong số các phần mềm: MS Office, Visio.

- Có khả năng tự học, nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực mới

- Ưu tiên các ứng viên: Đã từng tham gia phát triển hoặc nhận chuyển giao công nghệ một trong các dự án về, Logistics

- Ưu tiên các ứng viên: Đã từng tham gia triển khai các phần mềm, nhận chuyển giao giải pháp với số lượng người dùng lớn

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương vị trí công việc: 10.000.000 -15.000.000 VNĐ/tháng (hoặc đàm phán theo năng lực khi phỏng vấn).

Chế độ:

+ Phụ cấp ăn ca: 650.000VNĐ/tháng

+ KPIs,Thưởng theo kết quả công việc. Thưởng ngày lễ, ngày Tết, ngày truyền thống của Bưu điện, ...

+ Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

+ Được xét tăng lương theo định kỳ hoặc theo năng lực không giới hạn thời gian....

+ Cơ hội thăng tiến cao; Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Thăm khám sức khỏe định kỳ hằng năm, được may đồng phục TCT

Hoạt động ngoại khóa: thể dục, thể thao, teambuilding, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

