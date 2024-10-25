Tuyển IT thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90 Nguyễn Đình Chiều, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phiên dịch các cuộc họp giữa khách Nhật và Team phát triển phía Việt Nam (Họp báo cáo tiến độ, họp giải thích nghiệp vụ, họp giải thích/báo cáo các vấn đề phát sinh cần xử lý gấp....) Biên dịch (JP-VN, VN-JP) các tài liệu nhận được từ khách hàng và cấp trên Chat trao đổi báo cáo công việc, các xác nhận/vấn đề phát sinh (qua slack, chatwork) Hỗ trợ quản lý task, quản lý tiến độ, tạo meeting minutes, báo cáo tuần, báo cáo tháng... Hỗ trợ PM trong những công việc khác của dự án.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên Từ 3 năm KN IT Comtor Có kỹ năng nghe, nói phiên dịch tốt Khả năng tìm hiểu học hỏi cái mới nhanh Làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao Tiếng Anh đọc, viết cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương – thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên. Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm. Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ... Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc. Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.