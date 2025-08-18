Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 146, đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ.
Quản lý tài chính, bao gồm thu chi, quản lý ngân sách, dự toán ngân sách.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công tác kế toán được thực hiện hiệu quả.
Tổ chức quản lý, điều hành bộ máy tài chính - kế toán phù hợp với mô hình của công ty và đúng theo quy định của luật pháp Việt Nam.
Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên trực thuộc.
Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận tài chính - kế toán trong công ty.
Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc xây dựng và toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.
Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành.
Chịu trách nhiệm trong hoạt động Kiểm toán, quyết toán thuế, các hoạt động tài chính - kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài khác.
Kiểm tra và duyệt toàn bộ chứng từ, hồ sơ, sổ sách tài chính - kế toán nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, hợp lý, hợp lệ theo quy định của luật pháp Việt Nam và công ty.
Báo cáo tình hình tài chính hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Lập kế hoạch thanh toán và trình Ban giám đốc phê duyệt.
Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về tính trung thực, hợp lý, tính chính xác của số liệu trên báo cáo tài chính.
Tư vấn, tham mưu cho Ban các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán và thuế.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,... hoặc các chuyên ngành tương đương
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng hoặc kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp
Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty về ngành FMCG, sản xuất, bán lẻ,... là một lợi thế
Ms office khá (đặc biệt Excel), từng làm việc trên phần mềm Misa
Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao
Tư duy mở, phản biện, giải quyết vấn đề

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25.000.000 - 35.000.000 (tùy theo năng lực)
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
Thưởng lương tháng 13
Tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN theo quy định nhà nước
Phụ cấp thâm niên
Được tham gia các hoạt động nội bộ, YEP,... hoặc các sự kiện do Công ty tổ chức.
Phòng Gym, Yoga, Dance rèn luyện sức khỏe mỗi ngày sau giờ làm việc
Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn theo yêu cầu công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 78/2A, Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

