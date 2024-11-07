Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Triển khai kiến trúc phần mềm cho hệ sinh thái của dự án thương mại điện tử về du lịch: Đặt vé máy bay, khách sạn và du lịch online trong nước (Nhật Bản) và quốc tế.

Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm trên nền tảng Java.

Luôn cập nhật các công nghệ, kỹ thuật mới nhất.

Được đào tạo trở thành kỹ sư Fullstack.

Dự án dài hạn, công việc ổn định.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java.

Có kiến thức tốt về thuật toán, lập trình hướng đối tượng (OOP) Java/JEE và Spring (DI, AOP, IoC)

Kinh nghiệm làm Web service: MVC, RESTful (SOAP)

DB: SQL/JDBC và ORM/Hibernate (MySQL,Oracle)

Bạn có là lợi thế (Không bắt buộc):

Kiến thức HTML, CSS, JavaScript

Biết hoặc muốn tìm hiểu về frameworks JS (Angularjs, VueJS,BackboneJS).

Apache Tomcat, Jboss...

Kỹ thuật chính sử dụng trong dự án:

Fullstack FE (Python pyramid, backbone (Framework JS), jinja2 template.

BE (Java) Framework chính: Seasar, Spring Boot.

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên.

Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm.

Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ...

Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc.

Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

