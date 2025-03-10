Tuyển Kế toán bán hàng HTX HƯƠNG VÂN TRÀ làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Tổ 11, P.Đồng Quang, TPTN, Tỉnh Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Kế toán bán hàng

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến doanh thu và bán hàng trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu.

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu từ khách hàng, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn.

Lập các báo cáo doanh thu, báo cáo bán hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đối chiếu số liệu, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin kế toán.

Cập nhật các quy định, chính sách mới về kế toán, thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Tham gia vào quá trình kiểm kê hàng tồn kho, tài sản cố định định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Trung thực

nhanh nhẹn

biết xử lí công việc linh hoạt

có kinh nghiệm trong việc : bán hàng, xuất hóa đơn, làm hợp đồng mua bán, sử dụng máy tính và các phần mềm thuế, báo cáo thuế

Quyền Lợi Được Hưởng

27 công / tháng

đóng bảo hiểm xã hội

hưởng doanh số theo doanh thu bán hàng

thưởng tết tháng 13

Tiếp xúc, gặp gỡ nhiều tệp khách hàng cao cấp

