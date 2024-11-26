Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

• Tiếp nhận đơn hàng, kiểm ta tồn kho rồi lập phiếu xuất kho, in phiếu xuất kho giao thủ kho xuất hàng theo phiếu xuất kho, kiểm tra đôie chiếu lại hàng hóa đã xuất theo chứng từ.

• Báo cáo số liệu tồn kho hàng ngày và gửi yêu cầu nhập hàng lên bộ phận nhập hàng.

• Theo dõi rà soát, kiểm tra hàng tồn thực tế với số liệu trên phần mềm kế toán để khớp số liệu.

• Theo dõi, quyết toán và phân tích chi phí các dịch vụ theo yêu cầu của Ban giám đốc.

• Thực hiện các bút toán kết chuyển, khóa sổ kế toán đảm bảo số liệu kế toán không bị sai sót.

• Chịu trách nhiệm lưu trữ toàn bộ chứng từ, hồ sơ, sổ sách, báo cáo kế toán và các chứng từ khác.

• Chấp hành các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp:

• Giới tính: Nữ.

• Ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát.

• Tốt nghiệp: Đại học/ cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Kinh nghiệm:

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 01 năm tại vị trí Kế toán tổng hợp.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Thương Mại, Công ty Dược, Công ty y tế .

Yêu cầu kỹ năng:

• Thành thạo phần mềm kế toán Misa và tin học văn phòng.

• Kỹ năng giao tiếp tốt.

• Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với đồng nghiệp.

• Kỹ năng giải quyết công việc độc lập, linh hoạt khi giải quyết vấn đề phát sinh.

• Có tính chính xác, trung thực, kiên nhẫn, khả năng quan sát tốt, tỉ mỉ và khả năng thuyết phục người khác.

• Kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo.

• Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

• Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 9-15TR

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

