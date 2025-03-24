Tuyển Kế toán bán hàng DNTN Cẩn Duyên làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại DNTN Cẩn Duyên
- Nam Định: Thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc ở văn phòng công ty địa chỉ tại TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (cách cầu Điện Biên 200m)
Nắm vững kiến thức về các sản phẩm của công ty bao gồm thiết bị điện, đồ dùng gia dụng dùng trong gia đình
Gọi điện cho các đại lý để lên đơn hàng. Tư vấn về sản phẩm, giá cả, cùng các chương trình khuyến mại đang áp dụng.
Lên đơn hàng cho khách trên phần mềm kế toán. Gửi zalo đơn hàng cho khách để chốt đơn
Theo dõi tình hình nhập hàng và công nợ của các đại lý
Làm báo cáo bán hàng hàng tháng
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo word, excel
Giọng nói rõ ràng dễ nghe, tự tin trong giao tiếp
Là người địa phương, có nhu cầu tìm công việc gần nhà để ổn định cuộc sống
Có bằng cao đẳng/đại học
Nhiệt tình trong công việc, không ngại học hỏi các kiến thức mới
Tại DNTN Cẩn Duyên Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán
Được đào tạo nâng cao về excel (kết hợp nhiều hàm tính toán, làm dashboard báo cáo,...)
Được học và làm việc trên các phần mềm mới nhất (Misa Amis, CRM,...)
Đầy đủ chế độ bảo hiểm
Có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc
Chế độ lương tháng thứ 13....
Thưởng ngày : Lễ, Tết... theo quy định nhà nước
Tham gia du lịch 1 lần/năm cùng công ty
Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp
Lương thưởng thoả thuận xứng đáng theo năng lực ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DNTN Cẩn Duyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
