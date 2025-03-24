Tuyển Kế toán bán hàng DNTN Cẩn Duyên làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc ở văn phòng công ty địa chỉ tại TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (cách cầu Điện Biên 200m)

Nắm vững kiến thức về các sản phẩm của công ty bao gồm thiết bị điện, đồ dùng gia dụng dùng trong gia đình

Gọi điện cho các đại lý để lên đơn hàng. Tư vấn về sản phẩm, giá cả, cùng các chương trình khuyến mại đang áp dụng.

Lên đơn hàng cho khách trên phần mềm kế toán. Gửi zalo đơn hàng cho khách để chốt đơn

Theo dõi tình hình nhập hàng và công nợ của các đại lý

Làm báo cáo bán hàng hàng tháng

Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Nữ, độ tuổi từ: 25-35 tuổi

Sử dụng thành thạo word, excel

Giọng nói rõ ràng dễ nghe, tự tin trong giao tiếp

Là người địa phương, có nhu cầu tìm công việc gần nhà để ổn định cuộc sống

Có bằng cao đẳng/đại học

Nhiệt tình trong công việc, không ngại học hỏi các kiến thức mới

Được đào tạo bán hàng chuyên nghiệp (kĩ năng giao tiếp qua điện thoại, kỹ năng đàm phán giá, kỹ năng tư vấn sản phẩm, kỹ năng chốt sale...)

Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán

Được đào tạo nâng cao về excel (kết hợp nhiều hàm tính toán, làm dashboard báo cáo,...)

Được học và làm việc trên các phần mềm mới nhất (Misa Amis, CRM,...)

Đầy đủ chế độ bảo hiểm

Có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc

Chế độ lương tháng thứ 13....

Thưởng ngày : Lễ, Tết... theo quy định nhà nước

Tham gia du lịch 1 lần/năm cùng công ty

Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp

Lương thưởng thoả thuận xứng đáng theo năng lực ứng viên

