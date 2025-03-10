Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 143/8, Quốc Lộ 22 Song Hành, Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Quản lý nhập - xuất - tồn kho

Kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu

Theo dõi công nợ nhà cung cấp

Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán

Hỗ trợ bộ phận báo giá và sản xuất khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm

Thành thạo tin học văn phòng

Hiểu rõ quy trình nhập - xuất - tồn kho

Có kỹ năng kiểm kê, đối chiếu số liệu

Biết theo dõi công nợ, quản lý chứng từ

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất

Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp chuyên cần và tiền ăn uống

Được đào tạo thêm kỹ năng chuyên nghiệp

Môi trường làm việc trẻ trung

Cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc

Tổ chức sinh nhật và du lịch hàng năm

Nghỉ phép và nghĩ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin