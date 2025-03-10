Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 143/8, Quốc Lộ 22 Song Hành, Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Quản lý nhập - xuất - tồn kho
Kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu
Theo dõi công nợ nhà cung cấp
Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán
Hỗ trợ bộ phận báo giá và sản xuất khi cần thiết
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm
Thành thạo tin học văn phòng
Hiểu rõ quy trình nhập - xuất - tồn kho
Có kỹ năng kiểm kê, đối chiếu số liệu
Biết theo dõi công nợ, quản lý chứng từ
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất
Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Phụ cấp chuyên cần và tiền ăn uống
Được đào tạo thêm kỹ năng chuyên nghiệp
Môi trường làm việc trẻ trung
Cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc
Tổ chức sinh nhật và du lịch hàng năm
Nghỉ phép và nghĩ lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
