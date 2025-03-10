Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 143/8, Quốc Lộ 22 Song Hành, Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Quản lý nhập - xuất - tồn kho
Kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu
Theo dõi công nợ nhà cung cấp
Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán
Hỗ trợ bộ phận báo giá và sản xuất khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm
Thành thạo tin học văn phòng
Hiểu rõ quy trình nhập - xuất - tồn kho
Có kỹ năng kiểm kê, đối chiếu số liệu
Biết theo dõi công nợ, quản lý chứng từ
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất

Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp chuyên cần và tiền ăn uống
Được đào tạo thêm kỹ năng chuyên nghiệp
Môi trường làm việc trẻ trung
Cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc
Tổ chức sinh nhật và du lịch hàng năm
Nghỉ phép và nghĩ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO

CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

