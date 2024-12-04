Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Km12, Quốc lộ 5, An Hưng, An Dương, Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp bộ phận sản xuất để lên danh sách mua hàng và tập hợp hóa đơn mua vào
- Theo dõi xuất nhập tồn vật tư, hàng hóa
- Kiểm soát, đối chiếu chứng từ hàng hóa trên sổ sách và thực tế tại kho
- Theo dõi định mức tiêu hao nguyên vật liệu, báo cáo, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khi có sai lệch.
- Lập các chứng từ nhập, xuất vật tư hàng hóa; biên bản bàn giao, nghiệm thu thành phẩm
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán
- Có kinh nghiệm làm kho là lợi thế
- Chủ động, siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, lương tháng 13,...
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, du lịch, khám sức khỏe,...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
- Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

