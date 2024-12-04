Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Km12, Quốc lộ 5, An Hưng, An Dương, Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp bộ phận sản xuất để lên danh sách mua hàng và tập hợp hóa đơn mua vào

- Theo dõi xuất nhập tồn vật tư, hàng hóa

- Kiểm soát, đối chiếu chứng từ hàng hóa trên sổ sách và thực tế tại kho

- Theo dõi định mức tiêu hao nguyên vật liệu, báo cáo, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khi có sai lệch.

- Lập các chứng từ nhập, xuất vật tư hàng hóa; biên bản bàn giao, nghiệm thu thành phẩm

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán

- Có kinh nghiệm làm kho là lợi thế

- Chủ động, siêng năng, trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, lương tháng 13,...

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, du lịch, khám sức khỏe,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

- Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM

