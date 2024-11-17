Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

1. Hành chính:

Soạn thảo, biên dịch, lưu trữ, sắp xếp văn bản, hợp đồng theo yêu cầu của các bộ phận và cấp trên

Tiếp nhận, xử lý các giấy tờ, đề xuất từ các bộ phận và trình lên các cấp trên

Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi giấy tờ của công ty giữa công ty VN và công ty mẹ

Theo dõi, quản lý trật tự của nhân sự trong công ty

Khảo sát, thu mua, quản lý, sắp xếp đồ dùng, vật tư, tài sản của công ty, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong công ty.

Làm hậu cần chuẩn bị đồ đạc cho các sự kiện của công ty

2. Kế toán:

Chấm công, tính lương nhân viên hàng tháng

Báo tăng, giảm bảo hiểm, đóng BHXH, theo dõi chế độ bảo hiểm cho nhân viên công ty. Tiếp nhận các nhu cầu về điều chỉnh chế độ và chính sách thưởng phạt khác

Xuất hóa đơn

Tổng hợp sổ sách chứng từ kế toán

Giám sát bộ phận kho, kiểm tra theo định kỳ

Sổ ngân hàng

Nộp các báo cáo định kỳ của nhà nước: báo cáo dự án đầu tư, tình hình sử dụng lao động,...

Quản lý chứng từ, tập hợp và trao đổi chứng từ với công ty dịch vụ kế toán

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung hoặc kế toán, tài chính - ngân hàng hoặc nhân sự và tiếng Trung 4 kỹ năng giỏi (HSK5 trở lên)

Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm là nhân viên hành chính hoặc kế toán hoặc 1 vị trí tương đương khác, ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm phụ trách những công việc như trên

Thành thạo tin học văn phòng, giỏi excel.

Là người nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và biết quan sát.

Chủ động, sẵn sàng học hỏi và có kỹ năng giải quyết vấn đề

Có thể đi làm luôn

Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận (13-17 triệu)

Thử việc 2 tháng

Được hưởng các chế độ theo luật lao động

Thưởng doanh số, ngày lễ, tết trong năm, tháng lương thứ 13

Được hưởng 12 Ngày phép trên năm

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Được hướng dẫn, đào tạo bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin