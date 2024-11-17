Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

1. Hành chính:
Soạn thảo, biên dịch, lưu trữ, sắp xếp văn bản, hợp đồng theo yêu cầu của các bộ phận và cấp trên
Tiếp nhận, xử lý các giấy tờ, đề xuất từ các bộ phận và trình lên các cấp trên
Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi giấy tờ của công ty giữa công ty VN và công ty mẹ
Theo dõi, quản lý trật tự của nhân sự trong công ty
Khảo sát, thu mua, quản lý, sắp xếp đồ dùng, vật tư, tài sản của công ty, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong công ty.
Làm hậu cần chuẩn bị đồ đạc cho các sự kiện của công ty
2. Kế toán:
Chấm công, tính lương nhân viên hàng tháng
Báo tăng, giảm bảo hiểm, đóng BHXH, theo dõi chế độ bảo hiểm cho nhân viên công ty. Tiếp nhận các nhu cầu về điều chỉnh chế độ và chính sách thưởng phạt khác
Xuất hóa đơn
Tổng hợp sổ sách chứng từ kế toán
Giám sát bộ phận kho, kiểm tra theo định kỳ
Sổ ngân hàng
Nộp các báo cáo định kỳ của nhà nước: báo cáo dự án đầu tư, tình hình sử dụng lao động,...
Quản lý chứng từ, tập hợp và trao đổi chứng từ với công ty dịch vụ kế toán

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung hoặc kế toán, tài chính - ngân hàng hoặc nhân sự và tiếng Trung 4 kỹ năng giỏi (HSK5 trở lên)
Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm là nhân viên hành chính hoặc kế toán hoặc 1 vị trí tương đương khác, ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm phụ trách những công việc như trên
Thành thạo tin học văn phòng, giỏi excel.
Là người nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và biết quan sát.
Chủ động, sẵn sàng học hỏi và có kỹ năng giải quyết vấn đề
Có thể đi làm luôn

Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận (13-17 triệu)
Thử việc 2 tháng
Được hưởng các chế độ theo luật lao động
Thưởng doanh số, ngày lễ, tết trong năm, tháng lương thứ 13
Được hưởng 12 Ngày phép trên năm
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Được hướng dẫn, đào tạo bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 36A Nguyễn Đức Ánh, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

