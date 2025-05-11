Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Xã Trung Hưng, Trạm cân 120 tấn LAN CƯƠNG, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Chịu trách nhiệm chính trong việc lên các sổ sách kế toán

- Quản lý hàng hóa, vật tư nhập, xuất kho (Mua hàng và sản xuất).

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của chứng từ.

- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam - Nữ.

- Độ tuổi : Từ 24 tuổi - 37 tuổi

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng và phần mềm kế toán

- Kinh nghiệm: không yêu cầu.

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính.

- Thái độ làm việc tốt, cẩn thận, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

-Nhận lương cơ bản, hỗ trợ chi phí, trách nhiệm, công viêc lên tới. Từ 8 - 14tr.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Đi du lịch mỗi năm ít nhất 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM

