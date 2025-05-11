Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Xã Trung Hưng, Trạm cân 120 tấn LAN CƯƠNG, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
- Chịu trách nhiệm chính trong việc lên các sổ sách kế toán
- Quản lý hàng hóa, vật tư nhập, xuất kho (Mua hàng và sản xuất).
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của chứng từ.
- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam - Nữ.
- Độ tuổi : Từ 24 tuổi - 37 tuổi
- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng và phần mềm kế toán
- Kinh nghiệm: không yêu cầu.
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính.
- Thái độ làm việc tốt, cẩn thận, chăm chỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
-Nhận lương cơ bản, hỗ trợ chi phí, trách nhiệm, công viêc lên tới. Từ 8 - 14tr.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Đi du lịch mỗi năm ít nhất 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
