Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 85 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam
- Hưng Yên: Lô C9, KCN Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 85 - 12 Triệu
- Nhận bản vẽ kiến trúc từ phòng thiết kế
- Sử dụng phần mềm để thiết kế triển khai bản vẽ cửa theo yêu cầu của bộ phận
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn.
***CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC***
- Thời gian làm việc: từ 08:00-17:00, nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày thứ 7 trong tháng.
- Môi trường làm việc thân thiện, nghiêm túc, nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát huy năng lực
- Mức lương (cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
- Được hưởng: trợ cấp ăn trưa, trợ cấp đi lại, trợ cấp ngoại ngữ, trợ cấp nhà ở.…
- Tham gia các loại Bảo hiểm theo đúng luật lao động Việt Nam
- Khám sức khoẻ định kỳ ( 1 năm / 1 lần)
- Tăng lương và lương tháng 13 hàng năm, các đợt thưởng khác theo thoả ước lao động công ty.
- Du lịch hè 01 năm /1 lần.
- Thời gian thử việc được hưởng 85% lương hợp đồng chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
