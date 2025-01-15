Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH BX Bunka Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 85 - 12 Triệu

- Nhận bản vẽ kiến trúc từ phòng thiết kế

- Sử dụng phần mềm để thiết kế triển khai bản vẽ cửa theo yêu cầu của bộ phận

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn.

***CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC***

- Thời gian làm việc: từ 08:00-17:00, nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày thứ 7 trong tháng.

- Môi trường làm việc thân thiện, nghiêm túc, nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát huy năng lực

- Mức lương (cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

- Được hưởng: trợ cấp ăn trưa, trợ cấp đi lại, trợ cấp ngoại ngữ, trợ cấp nhà ở.…

- Tham gia các loại Bảo hiểm theo đúng luật lao động Việt Nam

- Khám sức khoẻ định kỳ ( 1 năm / 1 lần)

- Tăng lương và lương tháng 13 hàng năm, các đợt thưởng khác theo thoả ước lao động công ty.

- Du lịch hè 01 năm /1 lần.

- Thời gian thử việc được hưởng 85% lương hợp đồng chính thức.