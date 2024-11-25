Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM
- Hưng Yên:
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Cập nhật quy trình công nghệ, định mức của các hàng hóa sản xuất khi phát sinh thay đổi và các sản phẩm mới.
- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại nhà máy.
- Cập nhật số liệu hàng sản xuất, hàng dở dang tại các BPSX hàng ngày
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu Nhập - Xuất - tồn kho của Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phế liệu hàng tháng.
- Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trong các BPSX
- Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu haoTSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC
- Tập hợp chi phí nhân công và các chi phí SX phát sinh trong tháng
- Kiểm tra xác định giá trị sản phẩm dở dang từng công đoạn
- Cập nhật số liệu hàng thành phẩm nhập kho
- Kiểm soát tính đúng đắn của việc hạch toán chi phí sản xuất và phân bổ chi phí SX cho các mục chi phi
- Tổng hợp và tính chi phí hàng hỏng cuối tháng của từng bộ phận SX
- Hàng tháng lập bảng tính giá thành chi tiết rõ ràng cho từng sản phẩm để kiểm soát được giá thành sản phẩm
- Báo cáo và đề xuất kịp thời những bất hợp lý, mất cân đối..với cấp quản lý.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, nắm chắc kiến thức về định khoản
- Sức khỏe tốt, cẩn thận, thẳng thắn, và có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel phần mềm kế toán
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt
- Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp và lập báo cáo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được ký hợp đồng lao động đầy đủ;
- Chế độ lương, thưởng được đánh giá theo năng lực làm việc;
- Tính lương thêm giờ, phụ cấp ... theo đúng quy định nhà nước;
- Có cơ chế nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả làm việc
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24;
- Được đào tạo và phát triển trong và ngoài Công ty;
- Nghỉ lễ, tết, nghỉ tuần, Nghỉ phép ... theo quy định
- Chế độ tham quan, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ; chế độ công đoàn ... đầy đủ hàng năm.;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
