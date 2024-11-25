Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Cập nhật quy trình công nghệ, định mức của các hàng hóa sản xuất khi phát sinh thay đổi và các sản phẩm mới.

- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại nhà máy.

- Cập nhật số liệu hàng sản xuất, hàng dở dang tại các BPSX hàng ngày

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu Nhập - Xuất - tồn kho của Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phế liệu hàng tháng.

- Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trong các BPSX

- Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu haoTSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC

- Tập hợp chi phí nhân công và các chi phí SX phát sinh trong tháng

- Kiểm tra xác định giá trị sản phẩm dở dang từng công đoạn

- Cập nhật số liệu hàng thành phẩm nhập kho

- Kiểm soát tính đúng đắn của việc hạch toán chi phí sản xuất và phân bổ chi phí SX cho các mục chi phi

- Tổng hợp và tính chi phí hàng hỏng cuối tháng của từng bộ phận SX

- Hàng tháng lập bảng tính giá thành chi tiết rõ ràng cho từng sản phẩm để kiểm soát được giá thành sản phẩm

- Báo cáo và đề xuất kịp thời những bất hợp lý, mất cân đối..với cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán trở lên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, nắm chắc kiến thức về định khoản

- Sức khỏe tốt, cẩn thận, thẳng thắn, và có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel phần mềm kế toán

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

- Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10-15 triệu/ tháng

- Được ký hợp đồng lao động đầy đủ;

- Chế độ lương, thưởng được đánh giá theo năng lực làm việc;

- Tính lương thêm giờ, phụ cấp ... theo đúng quy định nhà nước;

- Có cơ chế nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm và đột xuất theo kết quả làm việc

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24;

- Được đào tạo và phát triển trong và ngoài Công ty;

- Nghỉ lễ, tết, nghỉ tuần, Nghỉ phép ... theo quy định

- Chế độ tham quan, nghỉ mát, khám sức khoẻ định kỳ; chế độ công đoàn ... đầy đủ hàng năm.;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOKOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin