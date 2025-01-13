Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi Hợp đồng khách hàng, nhà cung cấp và quản lý công nợ toàn Công ty

Kế toán thanh toán: Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ, trình thanh toán. Giao dịch với ngân hàng

Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

Lập kế hoạch thu chi hàng tháng, quý

Xuất hóa đơn cho khách hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 02 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên đã làm tại các đơn vị sản xuất

Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán

Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng.

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng mềm, giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết trình, giải trình.

Khả năng tư duy, tự nghiên cứu, phân tích và xử lý thông tin.

Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực;

Phụ cấp ăn trưa, các khoản phụ cấp khác theo Quy định của Công ty;

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty (thưởng Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau);

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.