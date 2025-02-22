Tuyển Kế toán nội bộ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà máy số Số 378 Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên đơn hàng, duyệt đơn hàng.

Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Theo dõi, xuất nhập tồn kho hàng ngày

Mua sắm một số mảng hành chính cho nhà máy.

Kiểm soát và đối chiếu quỹ tiền hằng ngày. Kiểm tra chứng từ thu, chi

Đón tiếp ứng viên, thu hồ sơ nhân sự, chấm công nhân viên nhà máy,....

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Ưu tiên các ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán

Ưu tiên 02 năm kinh nghiệm kế toán kho/sales admin/kế toán nội bộ trở lên.

Ưu tiên các ứng viên từ 23- 30 tuổi

Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000/tháng + phụ cấp ăn trưa

Thời gian thử việc: 2 tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, tham gia tiệc của tháng/năm và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...

Du lịch và teambuilding hằng năm.

Mua sản phẩm công ty với giá chiếc khấu cao

Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam

