Tuyển Kế toán nội bộ Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Nhà máy số Số 378 Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên đơn hàng, duyệt đơn hàng.
Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng.
Theo dõi, xuất nhập tồn kho hàng ngày
Mua sắm một số mảng hành chính cho nhà máy.
Kiểm soát và đối chiếu quỹ tiền hằng ngày. Kiểm tra chứng từ thu, chi
Đón tiếp ứng viên, thu hồ sơ nhân sự, chấm công nhân viên nhà máy,....
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Ưu tiên các ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán
Ưu tiên 02 năm kinh nghiệm kế toán kho/sales admin/kế toán nội bộ trở lên.
Ưu tiên các ứng viên từ 23- 30 tuổi
Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000/tháng + phụ cấp ăn trưa
Thời gian thử việc: 2 tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, tham gia tiệc của tháng/năm và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...
Du lịch và teambuilding hằng năm.
Mua sản phẩm công ty với giá chiếc khấu cao
Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
