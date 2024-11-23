Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện kế toán công nợ phải trả. Thực hiện các bút toán về các khoản chi phí, quyết toán hoàn ứng

Kiểm soát các khoản Dự án, đầu tư, xây dựng và mua sắm tài sản

Theo dõi, quản lý tạm ứng của các công ty

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 03 năm vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học

Kiến thức: Các sắc thuế, luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, và kế toán trong doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật

Kỹ năng: Sử dụng tốt phần mềm và tin học văn phòng thành thạo

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc linh hoạt

Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

