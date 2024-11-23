Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện kế toán công nợ phải trả. Thực hiện các bút toán về các khoản chi phí, quyết toán hoàn ứng
Kiểm soát các khoản Dự án, đầu tư, xây dựng và mua sắm tài sản
Theo dõi, quản lý tạm ứng của các công ty
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 03 năm vị trí tương đương
Tốt nghiệp đại học
Kiến thức: Các sắc thuế, luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, và kế toán trong doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật
Kỹ năng: Sử dụng tốt phần mềm và tin học văn phòng thành thạo
Tốt nghiệp đại học
Kiến thức: Các sắc thuế, luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, và kế toán trong doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật
Kỹ năng: Sử dụng tốt phần mềm và tin học văn phòng thành thạo
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc linh hoạt
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI