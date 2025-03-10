Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 21 ngõ 139 Phú Diễn (gần trường ĐH Tài nguyên môi trường),Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý, theo dõi và kiểm tra các chứng từ kế toán nội bộ, hợp đồng đầu ra , đầu vào của công ty.

Quản lý theo dõi hóa đơn

Lập và xử lý báo cáo thu chi, quản lý dòng tiền của công ty.

Kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán.

Quản lý các tài sản, công cụ, dụng cụ của công ty.

Tập hợp tất cả các hóa đơn đi kèm trong hợp đồng (gồm hóa đơn mua hàng, chi phí nhân công , ...) gửi cho kế toán thuế khi cần để xuất hóa đơn hoặc làm báo cáo thuế.

Thực hiện các yêu cầu khác từ theo chỉ đạo của trưởng phòng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, từ 25 tuổi trở lên;

Trình độ/chuyên ngành: Có từ 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, thi công

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản, các quy định về thuế.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9 -12tr + % hoa hồng dự án

Thưởng hiệu quả kinh doanh của công ty, lương tháng 13, thưởng dự án...

Chế độ BHXH, chế độ phép hưởng ngay sau khi hết thử việc hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Có chế độ cơm trưa văn phòng

Được hưởng các chế độ khác của công ty: Du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, du lịch, teambuilding.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến cao.

Các quyền lợi khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin